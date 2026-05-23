Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик сообщил о переносе старта купального сезона в Центральной России

Тишковец: открытие купального сезона в Центральной России будет в середине июня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Открытие купального сезона ожидается в Центральной России в середине июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, про своевременный старт купального сезона в Центральной России на ближайшие 2−3 недели можно пока забыть.

«По народной традиции обычно начинают купаться после Троицы — в этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако, из-за неблагоприятного прогноза погода, в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных плюс 18 — плюс 20», — рассказал Тишковец.