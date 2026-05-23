Синоптик сообщил о переносе старта купального сезона в Центральной России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Открытие купального сезона ожидается в Центральной России в середине июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, про своевременный старт купального сезона в Центральной России на ближайшие 2−3 недели можно пока забыть.
«По народной традиции обычно начинают купаться после Троицы — в этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако, из-за неблагоприятного прогноза погода, в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных плюс 18 — плюс 20», — рассказал Тишковец.