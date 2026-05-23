Казахстанец впервые за 44 года жизни получил удостоверение личности

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Житель Жамбылской области впервые в своей жизни получил удостоверение личности, рассказали в Комитете миграционный службы МВД Казахстана.
Самату Жанекову — 44 года, он работает пастухом в одном из хозяйств Кордайского района.
«Самат Жанеков на протяжении всей жизни не имел документов, удостоверяющих личность. В связи с отсутствием документов и постоянного места жительства он долгие годы находился в трудной жизненной ситуации и не мог в полной мере пользоваться своими гражданскими правами», — сообщили в комитете.
Сотрудники полиции собрали архивные сведения и проверили персональные данные мужчины, также направили соответствующие запросы и подготовили полный пакет документов. На всех этапах ему оказывалась консультативная и практическая помощь, подчеркнули в комитете.
«В результате проведенной работы правовой статус Самата Жанекова был установлен, что позволило ему получить документ, удостоверяющий личность. 20 мая Самат Жанеков впервые получил удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Мужчина выразил благодарность сотрудникам миграционной службы полиции Жамбылской области и центру поддержки семьи “Аяла”, отметив, что оказанная помощь стала для него важным шагом к новой жизни», — сообщили в комитете.