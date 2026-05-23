В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

В Ростовской области до конца суток 23 мая действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По прогнозам синоптиков, местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, град и усиление ветра.

В экстренных службах предупредили, что непогода может привести к обрывам линий электропередачи и связи, а также сбоям в работе транспорта, коммунальных и дорожных служб. Кроме того, не исключаются подтопления низинных территорий и нарушения работы ливневых систем.

Жителям региона рекомендовали соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также держаться подальше от линий электропередачи и неустойчивых объектов.

