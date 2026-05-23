Юниоры ФК «Пари НН» обыграли ульяновскую «Волгу» 23 мая

Юниорские команды ФК «Пари НН» одержали победы над ульяновской «Волгой» в Нижнем Новгороде 23 мая.
Подопечные Анатолия Нежелева («Пари НН» U-15) прервали досадную серию из двух поражений и одолели соперника со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил защитник Иван Заикин.
Футболисты «Пари НН» (U-16) забили в ворота ульяновской «Волги» три безответных мяча. Отличились Роберт Арабян, Даниил Верстунин и Роман Кирпичников.
В среду, 27 мая, нижегородские юниоры примут дома кировское «Динамо» (6+).