Синоптик пообещал «незабудковый» июнь жителям Русской равнины

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. «Незабудковый» июнь ждет Русскую равнину, температура с трудом будет соответствовать норме климата, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Незабудковый» июнь ждет Русскую равнину. Холодный финал весны определит и нежаркий старт грядущего лета", — рассказал Тишковец.
Он отметил, что июнь на большей части Русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата, а то и вовсе будет не дотягивать до нее полградуса — в Москве ночная норма плюс 11,5, дневная плюс 21,7.
«На прогностической карте цветовая температурная гамма похожа на голубые незабудки. Пусть июнь будет “незабудковым”, — добавил синоптик.