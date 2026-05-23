Кевин Андраде покинул «Балтику»

Защитник и капитан футбольного клуба «Балтика» Кевин Андраде покинул команду. Колумбиец продолжит карьеру в «Зените». Информация об этом размещена в социальных сетях калининградского клуба.
«Мы благодарим Кевина за вклад в результаты команды и желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере», — попрощались в «Балтике».
Андраде перешёл в «Балтику» в начале 2024 года. За 2,5 года он провёл 83 матча, забил три гола, стал чемпионом Первой лиги и вышел в финал Кубка России по футболу.
