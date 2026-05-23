В Новосибирской области обновят более 20 км Старого Московского тракта

Участок Старого Московского тракта протяженностью 21,6 км отремонтируют в Новосибирской области за три года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Дорога соединяет Новосибирскую область с Омской и связывает населенные пункты в Венгеровском, Куйбышевском, Татарском и Усть-Таркском районах.
«В этом сезоне подрядная организация приступила к работам на участке с 12-го по 17-й километр. Для проведения ремонта уже заготовлен необходимый объем материалов. В планах на 2026 год — обновление щебеночного покрытия, что позволит повысить ровность дороги и обеспечить более комфортный и безопасный проезд для автомобилистов», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
В 2027 году планируется приступить к ремонту следующего участка — с 17-го по 24-й километр. Там также предусмотрено обновление щебеночного покрытия. Отметим, что Старому Московскому тракту исполнилось уже более 100 лет. Долгое время направление было главной безрельсовой артерией, связывающей Сибирь с европейской частью страны. Несмотря на появление современных автомагистралей, Старый Московский тракт сохраняет свое важное транспортное значение.
Всего в этом году в регионе при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят 147 км дорог и 476 пог. м искусственных сооружений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.