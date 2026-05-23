Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области обновят более 20 км Старого Московского тракта

Уже заготовлен необходимый объем материалов.

Участок Старого Московского тракта протяженностью 21,6 км отремонтируют в Новосибирской области за три года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Дорога соединяет Новосибирскую область с Омской и связывает населенные пункты в Венгеровском, Куйбышевском, Татарском и Усть-Таркском районах.

«В этом сезоне подрядная организация приступила к работам на участке с 12-го по 17-й километр. Для проведения ремонта уже заготовлен необходимый объем материалов. В планах на 2026 год — обновление щебеночного покрытия, что позволит повысить ровность дороги и обеспечить более комфортный и безопасный проезд для автомобилистов», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

В 2027 году планируется приступить к ремонту следующего участка — с 17-го по 24-й километр. Там также предусмотрено обновление щебеночного покрытия. Отметим, что Старому Московскому тракту исполнилось уже более 100 лет. Долгое время направление было главной безрельсовой артерией, связывающей Сибирь с европейской частью страны. Несмотря на появление современных автомагистралей, Старый Московский тракт сохраняет свое важное транспортное значение.

Всего в этом году в регионе при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят 147 км дорог и 476 пог. м искусственных сооружений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.