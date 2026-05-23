В Новосибирской области обновят более 20 км Старого Московского тракта

В 2027 году планируется приступить к ремонту следующего участка — с 17-го по 24-й километр. Там также предусмотрено обновление щебеночного покрытия. Отметим, что Старому Московскому тракту исполнилось уже более 100 лет. Долгое время направление было главной безрельсовой артерией, связывающей Сибирь с европейской частью страны. Несмотря на появление современных автомагистралей, Старый Московский тракт сохраняет свое важное транспортное значение.