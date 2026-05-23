Под Самарой поймали 12 нарушителей запрета на посещение леса

В Кинельском районе проведен рейд за соблюдением запрета посещения леса.

Источник: Комитет охоты и рыболовства Самарской области

21 мая сотрудники Комитета охоты и рыболовства Самарской области вместе с «Самарскими лесничествами» провели рейд в Кинельском районе. Сотрудники проверили, насколько хорошо жители региона соблюдают запрет на посещение леса. За время патрулирования были пойманы 12 нарушителей, об этом сообщили в Комитете охоты и рыболовства Самарской области:

«С 12 по 26 мая в регионе действует особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено!», — напомнили в ведомстве.

Рейды по контролю за соблюдением запрета проходят и в других районах области, специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить возникновение пожаров.