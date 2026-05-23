Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чистополе отреставрируют Никольский кафедральный собор 1838 года

Во время восстановительных работ специалисты поменяют цвет кровли храма.

Источник: Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия согласовал проект реставрации Никольского кафедрального собора в Чистополе. Храм в стиле позднего классицизма построили в 1838 году на средства купцов Поляковых. Специалистам предстоит укрепить фундамент, стены и колонны, заделать трещины, заменить кровлю и водостоки, отреставрировать фасады. Ступени лестниц сделают из мансуровского гранита.

Также решено заменить голубой цвет кровли (символика Богородицы) на коричнево-красный. Это более традиционный выбор для храмов, освященных в честь Николая Чудотворца, сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.