В Чистополе отреставрируют Никольский кафедральный собор 1838 года

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия согласовал проект реставрации Никольского кафедрального собора в Чистополе. Храм в стиле позднего классицизма построили в 1838 году на средства купцов Поляковых. Специалистам предстоит укрепить фундамент, стены и колонны, заделать трещины, заменить кровлю и водостоки, отреставрировать фасады. Ступени лестниц сделают из мансуровского гранита.