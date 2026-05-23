23 мая в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по Ростовской области предупреждает: сегодня в регионе местами ожидается ухудшение погодных условий.
По данным Ростовского гидрометцентра, до конца текущих суток на отдельных территориях Ростовской области прогнозируются: сильные дожди и ливни, грозы, град, сильный ветер с порывами до 20−25 м/с.
Гражданам рекомендуется следить за официальными сообщениями и соблюдать меры предосторожности в связи с неблагоприятными погодными явлениями.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше