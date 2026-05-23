С начала года на Дону открыли 10 пунктов проката вещей для детей

Еще 10 пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных открыли с начала этого года в Ростовской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В первом квартале в пункты проката обратились около 400 семей, выбрав для новорожденных почти 800 предметов первой необходимости. Во временное пользование родителям предлагают детские кровати, пеленальные комоды, коляски, игровые манежи, стульчики для кормления, автокресла, ходунки и многое другое. Наибольшей популярностью пользуются автокресла, коляски и ходунки.
Напомним, что в 2025 году в регионе было открыто 32 пункта проката в 25 городах и районах. Планируется, что до 1 июня этого года пункты начнут действовать во всех городах и районах области. Воспользоваться мерой поддержки могут молодые семьи либо единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно, студенческие семьи, обучающиеся очно, а также многодетные, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, и члены семей граждан, принимающих участие в СВО.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.