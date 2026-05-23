Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Похолодание придет в Москву в понедельник, оно достигнет пика к концу рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В понедельник стартует вторая волна похолодания, которая достигнет апогея к концу новой рабочей недели», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в ее первый день столицу будет пересекать холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем.
«Он принесет в регион дожди и вернет температуру в рамки климата — днем уже плюс 18 — плюс 20», — добавил он.
По словам специалиста, во вторник в столицу продолжит поступать холодный воздух из приполярных регионов.
«Днем вновь пройдут кратковременные дожди, а температура не превысит плюс 14 — плюс 16 градусов, что уже на 4−5 градусов ниже средних многолетних показателей», — уточнил Леус.