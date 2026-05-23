МЧС СО: о нарушении водоснабжения в Похвистневском районе

В 14.50 поступило сообщение о том, что в результате падения дебета на водозаборной скважине нарушено холодное водоснабжение в н.п. Малый Толкай.
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 77 частных жилых домов, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.
Принимаются все необходимые меры по восстановлению водоснабжения.
Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
