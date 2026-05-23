В Москве на пригородные маршруты вышли более 200 современных автобусов

Более 200 современных автобусов российского производства вышли в этом году на пригородные маршруты в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Обновление общественного транспорта отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В этом году в парки “Мосгортранса” поступило уже 40% современных автобусов по контрактам 2025 года. Новая техника вышла на 20 маршрутов проекта “Москва — область”. Они соединили станции метро и ближайшие города Подмосковья. Продолжаем расширять сеть пригородных маршрутов и повышать комфорт поездок, как поручил Сергей Собянин», — добавил Максим Ликсутов.
Среди моделей, поступивших в этом году, НефАЗ-5299, в том числе пригородной модификации, и ЛиАЗ «Ситимакс-12». Машины полностью соответствуют стандартам московского транспорта, приспособлены для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, а также транспортировки велосипедов и детских колясок.
В низкопольном автобусе НефАЗ-5299 31 посадочное место, он может вмещать до 109 человек. В этой модели установлена современная климатическая система и работает адаптивное освещение салона. Кроме того, в автобусе есть откидная площадка и места для маломобильных пассажиров. У низкопольного автобуса ЛиАЗ «Ситимакс-12» увеличена ширина дверных проемов, что существенно облегчает посадку и высадку пассажиров.
Напомним, что проект «Москва — область» появился в 2025 году. На 25 маршрутах внедрили стандарты московского транспорта, которые подразумевают удобные интервалы движения транспорта и расписание, современный подвижной состав и профессиональных водителей. До конца этого года планируется открыть более 50 направлений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.