В Москве на пригородные маршруты вышли более 200 современных автобусов

В низкопольном автобусе НефАЗ-5299 31 посадочное место, он может вмещать до 109 человек. В этой модели установлена современная климатическая система и работает адаптивное освещение салона. Кроме того, в автобусе есть откидная площадка и места для маломобильных пассажиров. У низкопольного автобуса ЛиАЗ «Ситимакс-12» увеличена ширина дверных проемов, что существенно облегчает посадку и высадку пассажиров.