В Новоусманском районе Воронежской области прошел бизнес-форум

В фокусе участников мероприятия было развитие сельского предпринимательства.

Ежегодный предпринимательский форум «Бизнес для села — село для бизнеса!» состоялся 15 мая в поселке Отрадное Новоусманского района Воронежской области, сообщили в региональном министерстве предпринимательства, торговли и туризма. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».

Цель форума — обмен опытом между предпринимателями из муниципальных районов и обсуждение вопросов развития бизнеса на селе. Мероприятие объединило представителей органов власти, общественных организаций, фермеров, ремесленников и местных производителей.

На пленарном заседании «Регион: ресурсы, власть, предпринимательство» спикеры обсудили состояние малого и среднего бизнеса, налоговую нагрузку и профильные меры поддержки. Также мероприятие включало работу секций по креативным индустриям, эффективности бизнеса, изменениям в налоговом законодательстве и туризму как инструменту инвестиций в сельские территории. Для участников форума организовали дегустационную зону и выставку-ярмарку региональных ремесленников.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.