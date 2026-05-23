«Поезд Памяти» отправится из Бреста 22 июня

МИНСК, 23 мая — Sputnik. «Поезд Памяти» отправится 22 июня из Бреста, завершится путешествие 4 июля в городе-герое Минске, сообщил Telegram-канал Совета Республики Национального собрания Ьеларуси.
Масштабный международный культурно-образовательный проект инициировали председатель Совета Республики Нацсобрания Беларуси Наталья Кочанова и глава Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.
Около 12 тысяч белорусских десятиклассников участвовали в 2026-м в отборе, чтобы побороться за право представлять страну в проекте «Поезд Памяти».
«Отправится “Поезд Памяти” 22 июня 2026 года из города-героя Бреста и завершится путешествие 4 июля в городе-герое Минске. Данный проект также включает посещение мемориалов (Брестская крепость, Хатынь, Мамаев курган), встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями», — говорится в сообщении.
Проект реализуется по инициативе и при поддержке Совета Федерации (Россия) и Совета Республики (Беларусь) с 2022 года. В прошлом году пассажирами «Поезда Памяти» стали 200 старшеклассников из стран постсоветского пространства.
В минувшем году за 15 дней «Поезд памяти» проехал 8730 километров. В маршруте было 15 остановок в городах боевой и трудовой славы. В Беларуси молодежь посетила Брестскую крепость и Хатынь.