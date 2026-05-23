Подмосковный завод пластиковых изделий увеличит выработку более чем на 10%

Компания «Адриано», выпускающая изделия из пластика в городском округе Лосино-Петровский Московской области, планирует повысить выработку на рабочих местах. Предприятие стало участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Поддержку компании окажут эксперты регионального центра компетенций. Они помогут проанализировать действующие производственные процессы, выявить проблемные места, а затем предложат решения, которые сократят издержки и повысят эффективность работы предприятия.
Пилотным потоком, где будут внедрять бережливые инструменты, станет изготовление товаров группы «Садовая мебель». Ожидается, что предприятие сократит время протекания процесса не менее чем на 10% и на столько же снизит объем незавершенного производства. Одновременно «Адриано» планирует увеличить выработку более чем на 10%. В результате оптимизация должна не только повысить производительность, но и сделать продукцию более ценной для потребителей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.