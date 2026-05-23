В подмосковном Волоколамске началось благоустройство народных троп

Благоустройство народных троп началось в Волоколамске Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На улице Пороховской специалисты подрядной организации уже подготовили основание, уложили песчаную подушку и установили бордюрный камень. В ближайшее время строители приступят к укладке щебня и асфальтового покрытия.
Параллельно работы идут на улице Тихой, в переулке Панфилова и на Рижском шоссе. После завершения городских объектов бригады приступят к работам в селах Спасс и Осташево, а также в деревне Кашино. В этом сезоне в округе обустроят девять народных троп. Все работы планируют завершить до конца сентября.
«Народные тропы — это маршруты, которые жители используют каждый день. Поэтому важно сделать их удобными и безопасными. Новые дорожки помогают сохранить газоны и сделать территорию более аккуратной», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.