Что строго запрещено на Мокия Мокрого, 24 мая 2026 года

В светском календаре 24 мая тесно соседствуют возвышенное и земное.
День славянской письменности и культуры — о том, как азбука изменила ход истории.
День кадрового работника — о людях, которые сегодня управляют движением других людей.
Один праздник — о создании языка, другой — о работе с теми, кто на этом языке говорит. И тот и другой — о главном: без письма нет культуры, без кадров нет производства.
Кирилл и Мефодий: миссия, изменившая мир.
24 мая православная церковь чтит память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — братьев из византийского города Салоники, которых называют «учителями словенскими». В 863 году они по поручению императора Михаила III отправились в Великую Моравию, чтобы на понятном славянам языке перевести богослужебные книги. Мефодий к тому времени был уже монахом, Кирилл — философом, знатоком десятка языков.
Главное изобретение Кирилла — не кириллица, как часто ошибочно считают. Он создал глаголицу — азбуку, которая отражала фонетику славянской речи с удивительной точностью. Азбука из 38 знаков, причудливых и сейчас, в XII веке казалась таинственной. Кириллицу же разработали ученики братьев чуть позже в Болгарии, взяв за основу греческий алфавит. Две азбуки шли рядом столетиями.
В России праздник возродили в 1863 году — в год тысячелетия миссии Кирилла и Мефодия. Решение Святейшего синода постановило проводить ежегодные торжества. После революции о празднике забыли — новая власть боролась с церковным влиянием. Возвращение случилось только в 1991 году: 24 мая стало государственным Днём славянской письменности и культуры.
В 2026 году праздник особенный — в ноябре Россия будет отмечать 1030-летие крещения Руси. По всей стране пройдут книжные ярмарки, научные конференции и концерты хоровой музыки.
Кадровик: профессия, выросшая из «Книги доходов».
Второй праздник — День кадрового работника — в России отмечают с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. 24 мая выбрали не случайно: именно в этот день в 1835 году вышел указ «Об отношении между хозяевами фабрик и рабочими людьми» — один из первых документов, регулировавших трудовые отношения в России.
В указе прописывались правила найма, увольнения и даже наказания для работников. Для XIX века документ был новаторским. Однако до полноценных отделов кадров было далеко: их обязанности часто выполняли управляющие или сами владельцы предприятий. Массовое появление кадровых служб в России — заслуга советской индустриализации. В 1920−30-е годы, когда на стройки и заводы хлынули миллионы людей, понадобилась система учёта и распределения трудовых ресурсов. Появились инспекторы по труду, которые проверяли документы и следили за соблюдением норм.
На сегодняшний день, по данным статистики, в России трудятся свыше миллиона специалистов в сфере управления персоналом. День кадровика — повод для профессиональных конференций и премий. А ещё — для шуток про автобиографию и трудовую книжку.
Так что 24 мая — тот самый день, чтобы перечитать любимую книгу на родном языке. И если вы работаете, мысленно поблагодарить того, кто когда-то оформлял ваш трудовой договор. Письменность без кадров — мертвая теория. Кадры без письменности — хаос. Вместе они делают мир осмысленным и чуть более справедливым.
Указчик погоды: работа на земле — грех.
А еще 24 мая можно почтить память священномученика Мокия Амфипольского, святого, жившего в III веке и погибшего за веру христианскую.
В народе его прозвали «указчиком погоды». Крестьяне верили, что в этот день «царь-град насылает грозовые тучи», поэтому работа на земле считалась грехом — град мог уничтожить посевы за несколько минут.
В народном календаре этот день получил говорящие названия: Мокий Мокрый, Мокей-погодоуказчик — день дождей, тишины у воды и «проветривания» чувств.
Этот день наши предки встречали с особым вниманием к небу. Как правило, 24 мая на Руси было дождливым, и крестьяне, затаив дыхание, следили за капризами погоды, ведь по этому дню судили обо всём лете.
Название «Мокрый» связано не только с именем святого, но и с частыми осадками. В народе с надеждой прислушивались к шуму дождя: «Мокро на Мокия — жди лета ещё мокрее». Считалось, что это сулит богатый урожай зерновых.
При этом продолжался строжайший запрет на любые земляные работы. Крестьяне категорически отказывались от посевных и пахотных работ, даже если сроки поджимали.
Считалось, что разгневанный «Царь-град» нашлёт град, который побьет всходы.
Однако существовала и «противоядие»: если град всё же начинался, нужно было выбросить в окно помело — считалось, что непогода сразу утихнет. Люди сжигали в полях рождественскую солому или вербные ветки — это служило символической жертвой, чтобы отвести беду.
И поскольку дождь в этот день считался даром свыше, наши предки не прятались от него, а наоборот, подставляли под струи лицо и волосы.
Верили, что живительная влага дарит красоту и силу. Хозяйки собирали дождевую воду в ведра — она считалась целебной. Её использовали для умывания, чтобы избавиться от хворей и сохранить молодость.
Несмотря на пользу дождя, открытые водоемы в этот день становились зоной повышенной опасности. Было строжайше запрещено купаться, рыбачить или даже просто громко разговаривать на берегу.
В народе верили, что в этот день просыпаются русалки, которые могут утащить неосторожного путника на дно. Поэтому 24 мая наши предки старались не смотреть в воду и не свистеть у берега.
Чтобы предсказать, какой будет погода наступающим летом, женщины вывешивали на улицу мокрые полотенца. Если через пару часов они становились влажными или тяжелели — жди дождливого лета. Если же ткань быстро высыхала и оставалась чистой — лето обещало быть жарким и сухим. Это был главный погодный лакмус дня.
Что можно и что нужно было делать 24 мая:
Выйти под дождь и умыться — для красоты, здоровья и «омоложения».
Собрать дождевую воду — она считалась лечебной, её использовали для заговоров и умывания.
Провести время с семьей за общим столом — Мокий считался покровителем семейного счастья, нужно было укрепить родственные связи.
Заниматься домашними делами (уборкой, стиркой) — особенно мужчинам и замужним женщинам, чтобы в доме был порядок.
Помолиться святым Кириллу и Мефодию — о постижении знаний, об успехах детей в учебе.
Вспомнить усопших — 24 мая считалось днем поминовения тех, кто оставил добрую память.
Запреты на Мокия Мокрого: в любви не признаваться.
Чего категорически нельзя было делать 24 мая:
Работать в поле, копать, пахать, сажать, иначе град побьет урожай.
Незамужним девушкам — подметать пол и пылесосить — можно «вымести» из дома всех женихов и обречь себя на одиночество.
Подходить к водоемам, купаться, шуметь у воды — чтобы не стать жертвой проснувшихся русалок.
Признаваться в любви и делать предложения — считается плохой приметой, отношения могут разладиться, пару ждут слезы.
Совершать крупные покупки, брать/давать в долг, считать деньги — к пустому кошельку, потере финансовой удачи.
Начинать новые дела и проекты — они не принесут успеха.
Одним словом, 24 мая — это день молчаливого договора с природой. В то время как накануне (23 мая) земля «рождалась» и требовала покоя, 24 мая в роли грозного хозяина выступает небо. Это день, когда людям пришлось «переждать», наблюдая за водной стихией — кому-то в виде спасительного дождя, а кому-то в виде смертоносной речной пучины, кишащей русалками. Запреты на труд в поле и любовные признания подчеркивают хрупкость границы между человеческим миром и миром стихий.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Проведите день без «поля» (фриланса или активной работы). Сегодня лучше отказаться от тяжелого умственного труда или критически важных дел, если это возможно. Посвятите день текучке — разбору писем, наведению порядка на рабочем столе.
2. «Помойте голову» дождиком. Если на улице идет дождь, не прячьтесь. Выйдите под него на минуту (если не боитесь простуды), представьте, как вода смывает с вас усталость и тревоги.
3. Создайте «семейный причал». Постарайтесь вернуться домой пораньше, выключите телевизор и просто поужинайте с близкими, поговорив о чем-то приятном.
4. Девушкам — не подметайте. Если в семье есть незамужняя дочь или девушка, ищущая пару, отдайте веник мужчинам или отложите уборку на завтра.
5. Никаких «пальм» и «Мальдивов». Если вы планировали поход к реке или озеру, лучше перенесите его на выходные. Посвятите этот день прогулке по парку или скверу, подальше от воды.
6. Не назначайте «День влюбленных». Если вы только собирались звать девушку на свидание или готовить сюрприз — сделайте это днем позже, чтобы не рисковать отношениями.
7. Не ходите в гипермаркет за новым диваном. Крупные покупки, по поверью, принесут разочарование. Лучше купите продукты для семейного ужина.
Приметы дня на 24 мая:
Дождь — к мокрому, дождливому лету (и к богатому урожаю).
Сухой день — к засушливому, жаркому лету (и к неурожаю).
Туман по земле стелется — к мокрому лету.
Радуга высокая — к сильному ветру, багровый восход — к пожарам и грозами летом.
Кошка мордочку прячет — к ухудшению погоды.