«Живой антиквариат»: в Ботаническом саду в Калининграде расцвели древовидные пионы

«В ботанических садах Китая до сих пор цветут кусты, помнящие императоров династии Мин (им более 400 лет), у нас не такие старожилы, но наши кусты тоже помнят многое. Но цветки у древовидных пионов не такие долгоживущие — неделя максимум. Торопитесь их увидеть», — сообщили в Ботаническом саду. В учреждении добавили, что цветки «невероятно крупные» — до 25 сантиметров в диаметре.