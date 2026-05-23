«Живой антиквариат»: в Ботаническом саду в Калининграде расцвели древовидные пионы

В Ботаническом саду БФУ имени Канта в Калининграде расцвели древовидные пионы. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале учреждения.
«Расцвели древовидные пионы, живой антиквариат начал радовать своим ароматом и огромными, размером с голову младенца, цветками», — говорится в сообщении.
Большое количество бутонов можно увидеть на аллее магнолий (от входа справа), на параде хвойных (таинственный лабиринт в центре сада) и на круге цветения (третья аллея слева).
«В ботанических садах Китая до сих пор цветут кусты, помнящие императоров династии Мин (им более 400 лет), у нас не такие старожилы, но наши кусты тоже помнят многое. Но цветки у древовидных пионов не такие долгоживущие — неделя максимум. Торопитесь их увидеть», — сообщили в Ботаническом саду. В учреждении добавили, что цветки «невероятно крупные» — до 25 сантиметров в диаметре.
Ботанический сад БФУ имени Канта работает ежедневно с 10:00 до 20:00. В учреждении призывают гостей не сходить с дорожек и беречь растения: не топтать, не рвать и не ломать цветы и кустарники.
Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта.