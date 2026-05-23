В Омской области с 25 мая отключат телевидение в пяти сёлах

В Омской области в конце мая ожидаются сложности с просмотром телевизора: по данным сайта цифрового эфирного ТВ, в отдельных населённых пунктах отключения вещания могут происходить несколько дней подряд в период с 25 по 31 мая 2026 года.
Так, в понедельник, 25 мая, перебои ждут жителей села Сухое Горьковского района — в промежутке с 11 до 17 часов. В селе Рязаны Муромцевского района проблемы со вещанием ожидаются 26 мая также с 11 до 17 часов, а в среду, 27 мая, с 10 до 16 часов перебои прогнозируют в селе Кондратьево Муромцевского района.
Отдельные дни и часы предусмотрены для Екатеринославки — отключения ожидаются ежедневно с 27 по 29 мая с 9 до 18 часов. Кроме того, 28 мая с 10 до 16 часов «профилактика» по телевизору ожидается в Муромцево, а 29 мая в те же часы — в селе Поречье Муромцевского района. Уточняется, что отключение затронет все 20 стандартных цифровых телеканалов, а в Муромцеве также могут возникнуть перебои в работе «Радио России». Отключение требуется для проведения профилактических или других плановых работ, которые при плохой погоде могут перенести.