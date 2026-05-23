В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

В Ростовской области 23 мая объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. По информации донского главка МЧС, ссылающегося на данные синоптиков, до конца суток регион накроют мощные ливни с грозами и градом.
Согласно прогнозу, местами ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться резким усилением ветра. Его порывы могут достигать 20−25 метров в секунду.
Спасатели призывают жителей соблюдать меры предосторожности и быть предельно внимательными в сложных погодных условиях.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше