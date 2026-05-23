Калининградские врачи провели кесарево сечение пациентке с крупным новообразованием

Фото: пресс-служба онконцентра.
Врачи перинатального центра совместно с приглашенным из областного Онкологического центра онкогинекологом успешно родоразрешили 31-летнюю жительницу Калининграда с крупной кистой яичника. Как сообщила пресс-служба правительства, операция кесарева сечения прошла успешно, новообразование было удалено, а детородный орган пациентки удалось сохранить.
История беременности была непростой, отмечает пресс-служба. Еще на 14-й неделе врачи гинекологического отделения перинатального центра оперировали пациентку из-за кисты яичника, которая угрожала вынашиванию плода. Тогда операция прошла успешно, однако в третьем триместре патология вернулась — новообразование сформировалось вновь и к 39-й неделе достигло внушительных размеров 8×10 сантиметров.
Для проведения сложной сочетанной операции сформировали мультидисциплинарную бригаду. Кесарево сечение и последующее удаление опухоли выполнили заведующая родовым отделением с операционными перинатального центра Елизавета Шмидтке, врач акушер-гинеколог Кристина Бастанская и онкогинеколог онкологического центра Игорь Болдов.
«Сразу после того, как мы извлекли ребенка, к работе приступил онколог. Поскольку операция проходила без общего наркоза, пациентка всё это время находилась в контакте с медиками и смогла услышать первый крик сына, — рассказала Елизавета Шмидтке. — Удаленная киста была экстренно направлена на экспресс-гистологию прямо из операционной. Анализы подтвердили ее доброкачественный характер, благодаря чему хирурги смогли провести органосохраняющую операцию — опухоль удалили с частичным иссечением тканей».
На свет появился здоровый мальчик весом 3 810 граммов и ростом 52 сантиметра. Для женщины это вторые роды.
«Взаимодействие онкологического центра и перинатального центра — это уже выстроенная командная работа. К сожалению, мы сталкиваемся со случаями выявления новообразований у беременных женщин, и такие пациентки требуют особенно внимательного, мультидисциплинарного подхода. Сегодня возможности современной медицины позволяют во многих случаях одновременно проводить необходимое лечение и сохранять беременность. Ради этого и выстраивается тесное взаимодействие между нашими учреждениями — чтобы помочь женщине, сохранить ее здоровье и дать шанс на рождение ребенка», — прокомментировал и. о. главного врача онкологического центра Степан Миракян.
Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и находятся под бдительным наблюдением медицинского персонала.