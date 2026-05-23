Калининградские врачи провели кесарево сечение пациентке с крупным новообразованием

«Взаимодействие онкологического центра и перинатального центра — это уже выстроенная командная работа. К сожалению, мы сталкиваемся со случаями выявления новообразований у беременных женщин, и такие пациентки требуют особенно внимательного, мультидисциплинарного подхода. Сегодня возможности современной медицины позволяют во многих случаях одновременно проводить необходимое лечение и сохранять беременность. Ради этого и выстраивается тесное взаимодействие между нашими учреждениями — чтобы помочь женщине, сохранить ее здоровье и дать шанс на рождение ребенка», — прокомментировал и. о. главного врача онкологического центра Степан Миракян.