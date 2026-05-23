В Барнауле стартовал ремонт участка дороги на улице Попова

Ремонт участка дороги на улице Попова стартовал в Барнауле при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность обновляемого отрезка — 4,83 км, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Улица Попова имеет большое значение для транспортной системы города. Она связывает густонаселенные жилые микрорайоны с центральными и промышленными районами Барнаула, а также выходит к Павловскому тракту — одному из основных направлений движения в сторону Новосибирска и районов Алтайского края. Ежедневно по улице проезжают тысячи легковых автомобилей, автобусов и грузовиков.
Сейчас специалисты уже приступили к первому этапу — фрезеровке старого асфальтобетонного покрытия. После демонтажа они сделают выравнивающий слой, частично заменят бортовые камни и отрегулируют колодцы. Затем рабочие уложат верхний слой асфальта и обновят подходы к пешеходным переходам. На завершающем этапе на участке нанесут новую дорожную разметку, заменят знаки и установят пешеходные ограждения.
Завершить ремонт планируется в сентябре. После обновления дороги проезд по улице Попова станет более комфортным для автомобилистов, а переходы и прилегающая инфраструктура — безопаснее для пешеходов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.