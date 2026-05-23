В Барнауле стартовал ремонт участка дороги на улице Попова

Улица Попова имеет большое значение для транспортной системы города. Она связывает густонаселенные жилые микрорайоны с центральными и промышленными районами Барнаула, а также выходит к Павловскому тракту — одному из основных направлений движения в сторону Новосибирска и районов Алтайского края. Ежедневно по улице проезжают тысячи легковых автомобилей, автобусов и грузовиков.