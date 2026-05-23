Нелегальную экскурсию по крышам задержали в Петербурге

Экскурсии по крышам в Петербурге — спорная тема. Такой вид развлечения пользуются популярностью. Но с одной стороны, это не безопасно, а с другой фактически в большинстве случаев является проникновением на частную территорию. В Комитете напомнили, что существуют легальные способы посмотреть на город с высоты. Это Думская башня, колоннада Исаакиевского собора и другие площадки.