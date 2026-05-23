Нелегальную экскурсию по крышам задержали в Петербурге

В Комитете по развитию туризма напомнили о разрешенных крышах Северной столицы.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге пресекли нелегальную экскурсию по крышам. Об этом «КП-Петербург» на полях «Транспортфеста» сообщил председатель Комитета по развитию туризма Смольного Евгений Панкевич. По его словам, инцидент произошел на прошлой неделе.

— Мы ведем большую работу со всеми задействованными ведомствами, у нас с прошлого года появились контрольные полномочия, мы можем проверять аттестацию гидов, благодаря этому мы можем проверять лицензию экскурсовода, мы смотрим какие экскурсии проводятся и так далее, — сказал он в беседе с корреспондентом мобильной студии радио «Комсомольская правда» 92.0 FM.

Экскурсии по крышам в Петербурге — спорная тема. Такой вид развлечения пользуются популярностью. Но с одной стороны, это не безопасно, а с другой фактически в большинстве случаев является проникновением на частную территорию. В Комитете напомнили, что существуют легальные способы посмотреть на город с высоты. Это Думская башня, колоннада Исаакиевского собора и другие площадки.