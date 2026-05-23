Что запрещено 25 мая 2026 в Епифанов день?

25 мая Православная Церковь чтит память святителя Епифания Кипрского — великого защитника веры, прославившегося чудотворениями и непримиримой борьбой с ересями. В народе дату называют Епифанов день, Рябиновка или Красный кафтан. Имя прижилось благодаря цветущей рябине, которую крестьяне издревле считали надёжным оберегом от пожаров и нечистой силы.
Праздник соединяет церковную молитву и народную заботу о доме, призывая к гармонии и благодарности за дары природы. Подробнее — в нашем материале.
Житие святителя Епифания Кипрского.
Путь святителя начался в IV веке в финикийской еврейской семье. Получив блестящее образование, он принял крещение после того, как увидел монаха, отдавшего последнюю одежду нищему.
В монастыре под руководством старца Илариона Епифаний преуспел в иночестве, переписывал книги и сподобился дара чудотворений. Славы избегал, уйдя в пустыню, где даже оказался в плену у разбойников. Словом о покаянии он обратил одного из них, Иоанна, к Христу; тот стал его верным учеником и летописцем.
В 367 году, по откровению Божию, Епифаний был избран епископом Саламина. До конца дней он управлял паствой с ревностью и простотой, помогал бедным и обличал лжеучения. Скончался святитель в 403 году, оставив труды «Панарий» и «Анкорат», ставшие щитом православия.
Приметы 25 мая 2026.
На Руси день связали с наблюдениями за природой, помогавшими крестьянам планировать посевную и ждать урожая.
Ясная утренняя заря сулит жаркое и засушливое лето с риском пожаров.
Пышное цветение рябины обещает обильный урожай льна.
Белые кувшинки, распустившиеся на воде, означают окончательный уход заморозков.
Множество майских жуков предвещает засуху.
Туманное утро сигнализирует о прохладном лете, а синие облака к вечеру — о скорой смене погоды.
Запреты 25 мая 2026: что нельзя делать.
В Епифанов день наши предки строго следили за поведением, чтобы не нарушить силу дня и не лишиться оберега.
Ругань с близкими в этот час, как верили, влечёт долгий разлад в семье.
Дальние поездки лучше отложить: риск потерь и неудач возрастает.
Тяжёлый физический труд под запретом, поскольку силы, потраченные сверх меры, трудно восстановить.
Особое табу — ломать или выкорчёвывать рябину: дерево-оберег, по поверьям, забирает свою защиту.
Злословие и сплетни возвращаются втройне, особенно в дни памяти святых подвижников.
25 мая 2026 года — Епифанов день, который прославляет защитную силу рябины и семейную гармонию. Приметы помогают чувствовать ритм природы, а запреты хранят благодать даты.