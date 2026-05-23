Что запрещено 25 мая 2026 в Епифанов день?

В монастыре под руководством старца Илариона Епифаний преуспел в иночестве, переписывал книги и сподобился дара чудотворений. Славы избегал, уйдя в пустыню, где даже оказался в плену у разбойников. Словом о покаянии он обратил одного из них, Иоанна, к Христу; тот стал его верным учеником и летописцем.