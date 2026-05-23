Что запрещено 25 мая 2026 в Епифанов день?

Церковные правила, народные приметы и традиции.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

25 мая Православная Церковь чтит память святителя Епифания Кипрского — великого защитника веры, прославившегося чудотворениями и непримиримой борьбой с ересями. В народе дату называют Епифанов день, Рябиновка или Красный кафтан. Имя прижилось благодаря цветущей рябине, которую крестьяне издревле считали надёжным оберегом от пожаров и нечистой силы.

Праздник соединяет церковную молитву и народную заботу о доме, призывая к гармонии и благодарности за дары природы. Подробнее — в нашем материале.

Житие святителя Епифания Кипрского.

Путь святителя начался в IV веке в финикийской еврейской семье. Получив блестящее образование, он принял крещение после того, как увидел монаха, отдавшего последнюю одежду нищему.

В монастыре под руководством старца Илариона Епифаний преуспел в иночестве, переписывал книги и сподобился дара чудотворений. Славы избегал, уйдя в пустыню, где даже оказался в плену у разбойников. Словом о покаянии он обратил одного из них, Иоанна, к Христу; тот стал его верным учеником и летописцем.

В 367 году, по откровению Божию, Епифаний был избран епископом Саламина. До конца дней он управлял паствой с ревностью и простотой, помогал бедным и обличал лжеучения. Скончался святитель в 403 году, оставив труды «Панарий» и «Анкорат», ставшие щитом православия.

Приметы 25 мая 2026.

На Руси день связали с наблюдениями за природой, помогавшими крестьянам планировать посевную и ждать урожая.

Ясная утренняя заря сулит жаркое и засушливое лето с риском пожаров.

Пышное цветение рябины обещает обильный урожай льна.

Белые кувшинки, распустившиеся на воде, означают окончательный уход заморозков.

Множество майских жуков предвещает засуху.

Туманное утро сигнализирует о прохладном лете, а синие облака к вечеру — о скорой смене погоды.

Запреты 25 мая 2026: что нельзя делать.

В Епифанов день наши предки строго следили за поведением, чтобы не нарушить силу дня и не лишиться оберега.

Ругань с близкими в этот час, как верили, влечёт долгий разлад в семье.

Дальние поездки лучше отложить: риск потерь и неудач возрастает.

Тяжёлый физический труд под запретом, поскольку силы, потраченные сверх меры, трудно восстановить.

Особое табу — ломать или выкорчёвывать рябину: дерево-оберег, по поверьям, забирает свою защиту.

Злословие и сплетни возвращаются втройне, особенно в дни памяти святых подвижников.

25 мая 2026 года — Епифанов день, который прославляет защитную силу рябины и семейную гармонию. Приметы помогают чувствовать ритм природы, а запреты хранят благодать даты.