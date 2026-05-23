Астроном Дёмин назвал ключевые события июня 2026

Наступающий июнь 2026 года будет довольно богат на интересные астрономические явления. Соединение Венеры и Юпитера, парад трёх планет, лучший момент для наблюдения Меркурия, летнее солнцестояние и микролуние — всё это можно будет увидеть невооружённым глазом или с помощью простого телескопа.
Rostov.aif.ru пообщался с заведующим астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николаем Дёминым и выяснил, когда, где и как лучше наблюдать за небесными событиями.
Венера и Юпитер: свидание на небе.
9 июня жителей Ростовской области ждёт красивейшее зрелище: соединение двух ярчайших планет земного неба — Венеры и Юпитера в созвездии Близнецов. Пронаблюдать явление можно будет вечером в западной части небосвода сразу после захода Солнца.
«Минимальное угловое расстояние между планетами составит всего 1°30», что примерно втрое больше видимого размера диска Луны. Обе планеты очень яркие и будут без какого-либо труда видны невооружённым глазом", — поясняет Николай Дёмин в беседе с нашим изданием.
Для тех, у кого под рукой окажется небольшой телескоп, астроном обещает дополнительные бонусы: у Венеры возможно увидеть фазы, напоминающие лунные, а у Юпитера — облачные зоны на диске и четыре ярчайших спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.
Это, говорит эксперт, один из тех моментов, когда небо дарит нам настоящую красоту без сложной подготовки. Достаточно выйти на открытое место, где западный горизонт не закрыт домами, и наслаждаться зрелищем.
Когда состоится парад планет летом 2026?
12 июня небо устроит ещё один подарок: выравнивание трёх планет Солнечной системы — Меркурия, Венеры и Юпитера. Венера при этом будет находиться в созвездии Рака, а Юпитер и Меркурий — в Близнецах. Все три небесных тела будут наблюдаться низко над западным горизонтом сразу после захода Солнца.
«Юпитер и Венера очень яркие и прекрасно видны невооружённым глазом, а вот для того, чтобы найти Меркурий, лучше воспользоваться биноклем. Яркость этой планеты сравнительно небольшая, и её может быть трудно выделить на светлом вечернем небе», — предупреждает Николай Дёмин.
Астроном советует для наблюдения «парада планет» выехать за пределы города и найти место с открытым юго-западным горизонтом.
«Меркурий во время данного явления будет находиться крайне низко, что практически исключает возможность его наблюдения в условиях городской застройки», — поясняет специалист.
15 июня наступит ещё один благоприятный момент: Меркурий окажется в наибольшей восточной элонгации — наилучших условиях для наблюдения ближайшей к Солнцу планеты. Увидеть его возможно невооружённым глазом в созвездии Близнецов, а любительский телескоп покажет серпообразную фазу планеты.
«Меркурий — капризная планета, его сложно поймать в сумерках, — делится Николай Дёмин. — Но в середине июня шансы максимальные. Главное — терпение и ясный горизонт».
Когда летнее солнцестояние в 2026 году?
21 июня произойдёт летнее солнцестояние — начало астрономического лета в северном полушарии и астрономической зимы в южном. С практической точки зрения это означает, что длительность дня в северном полушарии достигнет своего максимального значения, а продолжительность ночи, напротив, станет минимальной.
«Конкретная продолжительность дня и ночи в день солнцестояния очень сильно зависит от широты места наблюдения. Чем севернее расположен наблюдатель, тем дольше продолжается день», — подчёркивает учёный.
Так, в Ростове-на-Дону долгота дня 21 июня составит 15 часов 56 минут, в Сочи — 15 часов 26 минут, а в Москве — уже 17 часов 34 минуты. На крайнем севере нашей страны день может продолжаться круглосуточно — там наблюдается явление полярного дня.
«Для нас, южан, это не просто астрономическая дата, а сигнал: лето вступило в свои права. Самое время ловить каждый солнечный час», — говорит астроном.
Что такое микролуние в июне 2026?
29 июня небо приготовило финальный аккорд месяца: микролуние — полнолуние, совпадающее с апогеем орбиты Луны. Видимый размер Луны в этот момент будет примерно на 10% меньше, а яркость — на 25% ниже, чем во время обычного полнолуния.
«Микролуния происходят примерно два-три раза в год. Это не сенсация, но интересное явление для тех, кто следит за лунным циклом. Если в суперлуние Луна кажется огромной и яркой, то в микролуние она выглядит скромнее, но от этого не менее прекрасной», — уточняет эксперт.