Из Новосибирска отправился туристический поезд для ветеранов СВО

Новосибирская область присоединилась к социально-патриотическому проекту «Своих не бросаем!». С железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный отправился специальный рейс туристического поезда «Сибирь здесь». Участниками проекта стали ветераны спецоперации из девяти регионов России. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
На торжественной церемонии запуска выступил заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов. Он отметил, что поддержка участников СВО и их семей — одна из главных общих задач.
— Такие путешествия помогают ветеранам и их семьям получать положительные эмоции, которые останутся с ними навсегда и помогут быстрее восстановиться, — добавил Хальзов.
В Новосибирске для гостей провели большую экскурсионную программу. Один из участников проекта, ветеран СВО Максим Лобутин, признался, что, хотя прожил в городе 34 года, во время экскурсии узнал о нем много нового. Он поблагодарил фонд «Защитники Отечества», ассоциацию ветеранов и РЖД за возможность путешествовать с семьей.
Поезд следует по городам Сибирского федерального округа. Участников ждут экскурсии, знакомство с культурой и традициями регионов. Следующая остановка — Красноярск.