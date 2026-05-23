В Севастополе на пляже в Любимовке оборудуют парковку на 2 тысячи машин

В Севастополе к лету готовят пляжи. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что морское дно уже проверили водолазы, а пробы воды отобраны и сданы на анализ в лабораторию.
Сейчас работы идут на одном из самых популярных пляжей — в Любимовке.
— Сюда уже завезли 50 тонн щебня для обустройства удобной парковки на 2 тысячи машин, — рассказал Развожаев.
Кроме того, приведены в порядок площадки для волейбола и футбола, обновлены детский комплекс и зона с турниками. В этом сезоне на пляже появятся качели и оборудованное кострище.
Дату открытия купального сезона в Севастополе еще не определили.