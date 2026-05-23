В Иркутске аттестовали еще 10 экскурсоводов

Еще 10 экскурсоводов успешно прошли аттестацию в Иркутске, что отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Таком образом, общее количество аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков в Приангарье достигло 375 специалистов, сообщили в агентстве по туризму региона.
Экзамен для кандидатов включал два этапа. Сначала они выполнили письменное тестирование, затем был устный экзамен по билетам. В ходе испытаний комиссия оценивала не только общие знания об Иркутской области, но и умение применять их в экскурсионной работе.
Особое внимание уделялось географии, истории, природным особенностям, культурным и туристическим объектам региона. Часть участников подтверждала компетенции по отдельным муниципальным направлениям. Так, одни кандидаты рассказывали о туристическом потенциале Слюдянского района, другие — об историко-культурных и природных объектах Качугского округа.
Отдельным направлением стала аттестация гидов-переводчиков. Эти специалисты, помимо знания регионального материала, демонстрировали владение английским языком и готовность работать с иностранными туристами.
Напомним, что работа экскурсоводов и гидов-переводчиков требует специального разрешения. Без включения в единый федеральный реестр и получения нагрудной идентификационной карточки гиды не могут проводить экскурсии и знакомить туристов с достопримечательностями.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.