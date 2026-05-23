В России с октября 2023 года лишили гражданства более 4,5 тысячи человек

Согласно новому закону, теперь нужно знать не только язык, но и историю страны.

Источник: Клопс.ru

С момента вступления в силу нового закона о гражданстве российские органы МВД приняли свыше 4,5 тысячи решений о прекращении гражданства. Об этом сообщил начальник профильного управления ведомства Роман Верещагин, пишет РИА Новости в субботу, 23 мая.

По словам Верещагина, большинство случаев связано с вступившими в силу приговорами в отношении натурализованных граждан — иностранцев, которые получили российский паспорт и были привлечены к уголовной ответственности. Таких решений суда — более 3 тысяч.

Кроме того, с октября 2023 года МВД прекратило гражданство более чем у 400 человек, которые не выполнили обязанность по первоначальной постановке на воинский учёт. Порядка 300 решений принято на основании материалов ФСБ — в случаях, когда установлены факты действий, создающих угрозу безопасности России.

Новый закон «О гражданстве Российской Федерации» вступил в силу 26 октября 2023 года. Согласно документу, соискателям российского паспорта необходимо изучать не только язык, но и историю страны. Закон также предусматривает возможность аннулировать гражданство за подделку документов, нарушение Конституции и законодательства.

В Приднестровье сообщили о десятках тысяч жителей, желающих получить российское гражданство.

Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
