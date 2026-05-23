Велоориентировщики Владимирской области взяли 7 наград первенства России

Спортсмены из Владимирской области завоевали 7 наград на национальном первенстве по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах в Дзержинске. Мероприятие прошло при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
В течение трех дней юные спортсмены из разных регионов страны боролись за медали в трех дисциплинах — классике, общем старте и эстафете. Представители Владимирской области показали высокие результаты во всех видах программы: в их активе три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.
Одновременно с национальным первенством в Дзержинске прошли всероссийские соревнования, где представители региона также не остались без наград. Спортсмены завоевали пять медалей: четыре золотые и одну бронзовую.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.