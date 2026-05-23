В чувашской деревне Юпрямы прошла акция по очистке пруда

Акция по очистке пруда прошла 16 мая в деревне Юпрямы Чувашской Республики в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Красноармейского округа.
Передвигаясь на сапбордах, волонтеры собирали мусор с труднодоступных участков водоема — именно там, куда сложно добраться с берега. После уборки программа продолжилась образовательным фестивалем. Для гостей подготовили несколько тематических площадок.
На одной из локаций провели инструктаж по безопасности на воде и показали мастер-класс по учебной эвакуации. Представители Федерации женского рыболовного спорта «Блесна» в свою очередь поделились секретами рыболовного мастерства, после чего все желающие смогли попробовать свои силы в ловле рыбы на пруду. Дополнительно работала творческая зона, где участники расписали экошоперы и забрали их с собой в качестве памятного сувенира.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.