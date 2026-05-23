Омск переживает нашествие комаров

Жители Омска все чаще жалуются на назойливость кровососущих насекомых этой весной.

В мае 2026 года в городе, по всей видимости, сформировались идеальные условия для активности гнуса различного калибра. Подъем уровня рек повысил общую влажность, что вкупе с повышением температуры создало идеальные условия для кровососущих.

Омичи испытывают на себе атаки комаров все чаще. Причем шансы встречи с летучими кровопийцами повышаются в безветренную погоду вблизи водоемов, травы и деревьев.

Судя по прогнозу погоды для Омской области, в ближайшие дни в регионе ожидаются дожди вместе с жарой. Можно предположить, что такая погода только поспособствует увеличению численности комаров в регионе.

Напомним, что большое количество комаров в Омске наблюдалось и в 2025 году. Тогда эксперт в комментарии «СуперОмску» рассказывал, что большая часть кровососущих, появляющихся весной — это особи, перезимовавшие в фазе яйца.

Добавим, что в этом году омичи, выезжающие за город, сообщают и о большом количестве клещей в лесах.