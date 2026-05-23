Воронежцы могут обратиться в региональный Следственный комитет через МАХ

У воронежцев появился еще один удобный способ связи с ведомством. Местный Следственный комитет расширил список электронных каналов и запустил официальный чат в мессенджере МАХ. По задумке, такой формат должен сделать общение граждан с ведомством более доступным и ускорить обработку поступающих запросов, оперативно решать возникающие вопросы. Об этом в региональном СУ СК сообщили 23 мая.