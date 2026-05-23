В Подмосковье выездные бригады медиков осмотрели почти 3,5 тыс. детей

Выездные бригады медиков Московской области осмотрели почти 3,5 тыс. детей с начала 2026 года, что соответствует задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Осмотры организовывали на базе мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства. Специалисты выезжали в муниципалитеты региона, в том числе в отдаленные населенные пункты.
Детей принимали сразу несколько профильных специалистов. В составе бригады были пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, кардиолог, невролог и врач ультразвуковой диагностики. Такой формат позволил комплексно оценить состояние здоровья ребенка.
«При наличии показаний дети направляются на углубленную диагностику в стационар института. С начала текущего года было проведено 55 таких выездов. Осмотрено почти 3,5 тыс. детей, из которых 117 направлены на госпитализацию», — отметила директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.