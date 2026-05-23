Народные приметы на 24 мая: незамужним девушкам сегодня нельзя подметать

По народному календарю сегодня Мокей Мокрый. По приметам, этот день обычно был дождливым. По погоде в этот день предсказывали, каким будет лето. Если на Мокия шел дождь или день был туманным, ждали сырого лета. В этот день старались не работать на земле, день проводили в хлопотах по дому. Чтобы не накликать беду, не приближались к водоемам. По поверьям, к концу весны просыпались русалки. Они могли утащить на дно тех, кто подходил близко к воде.
Незамужним девушкам сегодня нельзя подметать пол, чтобы вымести из своей жизни всех женихов. Этот день считали подходящим для расставания с нелюбимыми, после прощания есть возможность сохранить хорошие отношения. Влюбленным сегодня не стоит признаваться в своих чувствах, их ждет разочарование.
Сегодня надо заниматься делами, связанными с водой и очищением: сходить в баню, устроить стирку, навести порядок в доме. Если идет дождь, стоит выйти на улицу, чтобы «омыться» от болезней и сглаза.
Народные приметы на 24 мая:
— идет дождь — лето будет дождливым;
— гремит гром в этот день — к теплому и урожайному лету;
— выпало много росы утром — к хорошему урожаю огурцов;
— облака плывут низко — к затяжным дождям;
— день выдался сухим и ясным — июнь будет жарким и засушливым.
