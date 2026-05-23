Народные приметы на 24 мая: незамужним девушкам сегодня нельзя подметать

По народному календарю сегодня Мокей Мокрый. По приметам, этот день обычно был дождливым. По погоде в этот день предсказывали, каким будет лето. Если на Мокия шел дождь или день был туманным, ждали сырого лета. В этот день старались не работать на земле, день проводили в хлопотах по дому. Чтобы не накликать беду, не приближались к водоемам. По поверьям, к концу весны просыпались русалки. Они могли утащить на дно тех, кто подходил близко к воде.