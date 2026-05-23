Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде у Верхнего озера высадили березы

До конца года в городе планируют посадить больше тысячи деревьев и кустарников.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде продолжается кампания по озеленению. Накануне на набережной Верхнего озера высадили два десятка берез. Как написала в своем телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова, молодые деревья стали дополнением к уже существующему озеленению.

Деревья посадили в рамках акции «Сад памяти» и в честь празднования 80-летия Калининградской области и города. В мэрии говорят, что конца года в городе планируют посадить больше тысячи деревьев и кустарников.

У Верхнего озера, по словам сити-менеджера, ежегодно проводят работы по благоустройству и останавливаться не собираются.

«Наша главная задача — закольцевать существующую пешеходную зону вокруг всего водоема, создав единое, гармоничное и комфортное пространство для отдыха горожан и гостей», — анонсировала работы глава администрации.

В планах привести в порядок территорию в районе улицы Некрасова.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше