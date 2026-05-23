3900 самарцев приняли участие в полумарафоне «Забег. РФ»

23 мая в Самаре состоялось масштабное спортивное событие, всероссийский полумарафон с синхронным стартом «Забег. РФ». 3900 любителей спорта встретились на старте стадиона «Солидарность Самара Арена» и пробежали одновременно с представителями других регионов в заочном состязании за звание беговой столицы России. Об этом сообщили в Министерстве спорта Самарской области: