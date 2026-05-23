Подмосковные фехтовальщики завоевали 3 медали на первенстве России

По итогам стартов они принесли региону золото, серебро и бронзу.

Источник: Национальные проекты России

Фехтовальщики из Московской области выиграли три медали на первенстве России среди юниоров и юниорок до 24 лет. Мероприятие проходит 18−25 мая в Туле по государственной программе «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

В турнире принимают участие сильнейшие молодые фехтовальщики из разных регионов страны. Подмосковные спортсмены успешно выступили в индивидуальных соревнованиях на шпагах и принесли региону полный комплект наград.

Победительницей среди девушек стала Виктория Раменскова, а бронзовую медаль в этой же дисциплине завоевала Анастасия Забелина. Еще одну награду Подмосковью принес Михаил Казмин, ставший серебряным призером среди юношей в личном зачете. Отметим, что спортсмены, показавшие лучшие результаты, смогут претендовать на включение в юниорскую сборную страны для дальнейшего участия в международных стартах.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.