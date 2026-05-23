Подмосковные фехтовальщики завоевали 3 медали на первенстве России

Фехтовальщики из Московской области выиграли три медали на первенстве России среди юниоров и юниорок до 24 лет. Мероприятие проходит 18−25 мая в Туле по государственной программе «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В турнире принимают участие сильнейшие молодые фехтовальщики из разных регионов страны. Подмосковные спортсмены успешно выступили в индивидуальных соревнованиях на шпагах и принесли региону полный комплект наград.
Победительницей среди девушек стала Виктория Раменскова, а бронзовую медаль в этой же дисциплине завоевала Анастасия Забелина. Еще одну награду Подмосковью принес Михаил Казмин, ставший серебряным призером среди юношей в личном зачете. Отметим, что спортсмены, показавшие лучшие результаты, смогут претендовать на включение в юниорскую сборную страны для дальнейшего участия в международных стартах.
