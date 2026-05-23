В Алуште пройдет ежегодный предпринимательский форум «Мой бизнес. Пикник»

Участники обсудят цифровизацию и искусственный интеллект, финансы и маркетинг.

Источник: Национальные проекты России

Ежегодный предпринимательский форум «Мой бизнес. Пикник» пройдет 26 мая в Алуште по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в аппарате Совета министров Республики Крым.

Форум традиционно объединит представителей бизнес-сообщества Крыма в неформальном формате. Такой подход позволит участникам не только обсудить актуальные вопросы развития предпринимательства, но и обменяться опытом в более открытой и комфортной атмосфере.

Участники обсудят цифровизацию и искусственный интеллект, финансы и маркетинг, а также лучшие практики креативных индустрий. Кроме того, предприниматели смогут принять участие в мастер-классах по созданию контента, развитию личного бренда и навыков, необходимых для ведения и продвижения бизнеса.

Отмечается, что для предпринимателей Крыма участие бесплатное, однако необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

