В Калининграде завершили ремонт скейт-парка на Верхнем озере

В Калининграде завершили ремонт скейт-парка на набережной Верхнего озера. На площадке уже проводят различные мероприятия для любителей экстремальных видов спорта.
«Процесс немного затянулся из-за холодной зимы и необходимости проводить дополнительные работы на объекте. Потребовалось около трëх миллионов рублей на меры безопасности для спортсменов. Но сейчас всё закончили, а скейт-парк пользуется большой популярностью у молодёжи», — рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова.
Она также отметила, что во время мероприятий на объекте бывает до 300 райдеров в день. Всего же в Калининграде скейт-парки на Московском проспекте и Верхнем озере посещает до двух тысяч человек.
Ремонтом занималось ООО «ГСП». В апреле 2025 года с компанией заключили контракт на 20,7 миллиона рублей.
Подрядчик выполнил демонтажные работы и вывез старое спортивное оборудование, очистил стены от штукатурки. На участке демонтировали ограждения и восстановили кирпичную кладку внутренних помещений. Также специалисты установили новые секции ограждения и оборудование для занятий экстремальными видами спорта.
Действующий скейт-парк на Верхнем озере эксплуатируют уже 15 лет. В 2023 году стало известно, что администрация Калининграда планирует его реконструировать. Эскиз проекта разработали инженеры совместно с чемпионом России по ВМХ Артёмом Агарковым и чемпионом России по скейтбордингу Семёном Кутузовым.
Скейт-парк на Верхнем озере появился во время реконструкции набережной в 2010 году. Власти обещали построить над ним крышу, но позднее от этих планов отказались.