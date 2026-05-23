Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде завершили ремонт скейт-парка на Верхнем озере

На работы потратили более 20 млн рублей.

7

В Калининграде завершили ремонт скейт-парка на набережной Верхнего озера. На площадке уже проводят различные мероприятия для любителей экстремальных видов спорта.

«Процесс немного затянулся из-за холодной зимы и необходимости проводить дополнительные работы на объекте. Потребовалось около трëх миллионов рублей на меры безопасности для спортсменов. Но сейчас всё закончили, а скейт-парк пользуется большой популярностью у молодёжи», — рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова.

Она также отметила, что во время мероприятий на объекте бывает до 300 райдеров в день. Всего же в Калининграде скейт-парки на Московском проспекте и Верхнем озере посещает до двух тысяч человек.

Ремонтом занималось ООО «ГСП». В апреле 2025 года с компанией заключили контракт на 20,7 миллиона рублей.

Подрядчик выполнил демонтажные работы и вывез старое спортивное оборудование, очистил стены от штукатурки. На участке демонтировали ограждения и восстановили кирпичную кладку внутренних помещений. Также специалисты установили новые секции ограждения и оборудование для занятий экстремальными видами спорта.

Действующий скейт-парк на Верхнем озере эксплуатируют уже 15 лет. В 2023 году стало известно, что администрация Калининграда планирует его реконструировать. Эскиз проекта разработали инженеры совместно с чемпионом России по ВМХ Артёмом Агарковым и чемпионом России по скейтбордингу Семёном Кутузовым.

Скейт-парк на Верхнем озере появился во время реконструкции набережной в 2010 году. Власти обещали построить над ним крышу, но позднее от этих планов отказались.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше