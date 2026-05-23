Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электротранспорт открывает новые возможности для бизнеса и города: «Автотор» показал технику в центре Калининграда

В Калининграде, на площади Победы, компания «Автотор» провела презентацию новой линейки электротранспорта.

В Калининграде, на площади Победы, компания «Автотор» провела презентацию новой линейки электротранспорта. Было представлено два десятка техники, включая модели брендов АМБЕРАВТО, EONYX и AMBERTRUCK, а также перспективные разработки для разных сфер применения.

Среди показанных машин — компактные городские электромобили, коммерческий транспорт, пассажирские шаттлы, коммунальная и специальная техника, электрические пикапы, патрульные автомобили, подметальные машины, мусоровозы и пожарные автомобили. Также были продемонстрированы решения для парков, курортных зон, гостиниц и закрытых территорий.

Для бизнеса электротранспорт несёт ощутимые преимущества: снижение затрат на топливо и обслуживание, укрепление экологического имиджа компании и повышение эффективности логистики за счёт отсутствия вредных выбросов и низкого уровня шума.

Презентация стала частью системной работы предприятия по развитию электротранспорта в регионе. Компания выступает не только производителем, но и активным участником создания полноценной экосистемы электромобильности — от зарядной инфраструктуры до сервисной поддержки.

Часть представленной техники уже передана предпринимателям Калининградской области в тестовую эксплуатацию. Получаемая обратная связь помогает оперативно дорабатывать модели с учётом реальных задач бизнеса.

«Сегодня мы показываем не просто технику, а реальные возможности для развития малого и среднего бизнеса, туристической отрасли, логистики, коммунальных и специальных служб, — отметил вице-президент ООО “Автотор Холдинг” Дмитрий Чемакин. — Часть машин уже работает в регионе, и мы продолжаем формировать удобную и экономичную линейку электротранспорта для Калининградской области».

Развитие направления электротранспорта входит в долгосрочную стратегию завода: в 2026 году в регионе были запущены первые семь заводов кластера автокомпонентов и электромобилей, что стало важным шагом в развитии локального производства.

Напомним, в апреле прошёл круглый стол, на котором был представлен проект комплексной программы развития электротранспорта в Калининградской области, включающий восемь подпрограмм: от электротакси и каршеринга до внедрения электробусов и нормативной поддержки отрасли.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше