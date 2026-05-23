Какой сегодня праздник: День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры отмечают ежегодно 24 мая — в день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, просветителей славян и создателей славянской азбуки. Во второй половине IX века византийский император Михаил III послал братьев Кирилла (в миру — Константин Философ) и Мефодия в Моравию (территория современных Чехии и Венгрии), чтобы упорядочить письменность для славянских языков и перевести богослужебные тексты с греческого. Братья разработали глаголицу — первый славянский алфавит. Позже их ученики, в т. ч. святой Климент Охридский, создали кириллицу — более удобную для распространения письменности систему. В 1991 году День славянской письменности и культуры получил статус государственного праздника в России. Более 400 млн человек в мире говорят на языках славянской группы. Распространение славянской письменности дало толчок развитию культуры, литературы и науки всех славянских народов.
Всемирный день видеоигр отмечают ежегодно 24 мая. Это неофициальный, но всё более популярный праздник среди геймеров и профессионалов игровой индустрии по всему миру. 24 мая 1972 года состоялся релиз Magnavox Odyssey — первой в истории коммерческой игровой консоли. Ее разработчик — инженер немецкого происхождения Ральф Баер, которого позже признали «отцом видеоигр». Консоль не имела звука и использовала очень простую графику. В комплекте шли пластиковые накладки на экран, карточки с заданиями и даже фишки и игральные кости — для дополнения игрового процесса. Magnavox Odyssey положила начало многомиллиардной индустрии развлечений. Сегодня видеоигры признаны одним из форматов современного искусства — они формируют сообщества, создают культурные коды и становятся частью личной истории миллионов людей.
День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом, кадровому делопроизводству и рекрутменту. В этот день в 1835 году в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Документ впервые на законодательном уровне регулировал отношения работодателя и работника, предусматривал возможность заключения письменных договоров, устанавливал обязанность предупреждать об увольнении за две недели (правило действует до сих пор). В XVIII веке аналогом заявления о приёме на работу были челобитные — грамоты с прошением на имя царя или местных властей. Первые аналоги трудовых книжек появились в XIX веке и назывались рабочими или расчётными книжками. В них фиксировали имя работника, срок и условия найма, оплату и санкции за нарушения.