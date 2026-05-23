Какой сегодня праздник: День славянской письменности и культуры

День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом, кадровому делопроизводству и рекрутменту. В этот день в 1835 году в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Документ впервые на законодательном уровне регулировал отношения работодателя и работника, предусматривал возможность заключения письменных договоров, устанавливал обязанность предупреждать об увольнении за две недели (правило действует до сих пор). В XVIII веке аналогом заявления о приёме на работу были челобитные — грамоты с прошением на имя царя или местных властей. Первые аналоги трудовых книжек появились в XIX веке и назывались рабочими или расчётными книжками. В них фиксировали имя работника, срок и условия найма, оплату и санкции за нарушения.