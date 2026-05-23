В подмосковной Шатуре построят новый школьный стадион

Новый стадион построят у школы № 1 в Шатуре Московской области. Работы пройдут при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Строительство стадиона должно начаться в ближайшее время. Спортивный объект станет частью инфраструктуры школы и позволит расширить возможности для занятий физкультурой. На его территории планируют разместить футбольное поле, легкоатлетическое ядро и площадку для сдачи нормативов комплекса ГТО. Завершить работы планируют в сентябре-октябре 2026 года.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.