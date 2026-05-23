Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковной Шатуре построят новый школьный стадион

На его территории разместят футбольное поле и площадку для сдачи нормативов комплекса ГТО.

Новый стадион построят у школы № 1 в Шатуре Московской области. Работы пройдут при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Строительство стадиона должно начаться в ближайшее время. Спортивный объект станет частью инфраструктуры школы и позволит расширить возможности для занятий физкультурой. На его территории планируют разместить футбольное поле, легкоатлетическое ядро и площадку для сдачи нормативов комплекса ГТО. Завершить работы планируют в сентябре-октябре 2026 года.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.