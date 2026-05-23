Компании могут до 31 мая подать заявку на конкурс «Нижегородская марка качества — 2026»

Продолжается прием заявок на участие в региональном конкурсе «Нижегородская марка качества — 2026». Об этом сообщает Нижегородский ЦСМ.
Проект направлен на выявление и поощрение лучших производителей и поставщиков услуг региона. Участие в конкурсе бесплатное. Прием документов продлится до 31 мая 2026 года.
Организаторами конкурса выступают Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона и Нижегородский центр стандартизации, метрологии и испытаний (ФБУ «Нижегородский ЦСМ»).
Традиционно «Нижегородская марка качества» выступает региональным этапом Всероссийского конкурса-программы «100 лучших товаров России». Победители регионального этапа получают право не только представлять регион в финале конкурса «100 лучших товаров России», но и использовать статус лауреата или дипломанта в рекламных материалах, а также маркировать свою продукцию почетным знаком качества в течение двух лет.
Участниками могут стать предприятия и организации Нижегородской области, различных организационно-правовых форм и объемов производства. В конкурсе предусмотрены номинации:
продовольственные товары; промышленные товары для населения; продукция производственно-технического назначения; изделия народных и художественных промыслов; услуги для населения; услуги производственно-технического назначения.
Заявка, которую подает предприятие, представляет собой развернутый самоанализ деятельности. В его основе лежит оценка качества заявленной продукции или услуги, их привлекательность для покупателей, полезность и функциональность, безопасность, а также ценовое сравнение с рыночными аналогами. Эксперты оценят участников по ряду таких ключевых показателей, как наличие официального подтверждения соответствия, качество самооценки предприятия, результаты потребительских и экспертных оценок, уровень инфраструктуры и менеджмента. Кроме того, внимание уделяется мерам по снижению негативного влияния на окружающую среду и здоровье людей.
К участию в конкурсе допускаются практически все виды товаров и услуг. Исключение составляют лекарственные средства, табачные изделия, продукция с превышением допустимых норм ГМО, а также услуги сомнительного характера (например, игорных заведений).
Прием заявок и документов на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества — 2026» осуществляется до 31 мая 2026 года, а в конкурсе-программе «100 лучших товаров России» — до 1 августа 2026 года. Ознакомиться с подробными правилами участия, перечнем необходимых документов и подать заявку можно на официальном сайте Нижегородского ЦСМ: nncsm.ru/o-tsentre/konkursy/nizhegorodskaya-marka-kachestva.html.