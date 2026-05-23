Ж/д станция «Джанкой» закрыта — актуальные данные о задержке поездов из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Три пассажирских поезда из Крыма в Москву задерживаются в пути до 2,5 часов из-за закрытой железнодорожной станции «Джанкой». Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

В субботу утром ж/д станция «Джанкой» на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров.

По состоянию на 19:00 в пути задерживаются поезда из Крыма:

«Поезда следуют измененным маршрутом мимо станции Джанкой. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — уточняет компания-перевозчик.

В «Гранд Сервис Экспресс» добавили, что пассажиры, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, должны приехать на станцию за 1,5 часа до времени, указанного в билете. От Джанкоя их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд.

Также можно самостоятельно сесть в состав на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.

Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.

«Следите за объявлениями на вокзалах о нумерации вагонов. Она может отличаться от обычной», — добавил перевозчик.

