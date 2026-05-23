В городе Ядрине в Чувашии прошел фестиваль северной ходьбы

Это не только спортивное, но и социальное событие, которое объединило людей разных возрастов.

Фестиваль северной ходьбы «Отдых на Суре» прошел 18 мая в Ядрине Чувашской Республики. Мероприятие состоялось в парке «Старый город» по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Ядринского муниципального округа.

Программа фестиваля объединила спортивную и творческую части. Для гостей провели мастер-классы по технике северной ходьбы. Дети подготовили для них творческие выступления.

Гости смогли пообщаться в неформальной атмосфере и обменяться опытом. Фестиваль стал не только спортивным, но и социальным событием, которое объединило людей разных возрастов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.