Пропавший без вести актер Netflix найден мертвым: что известно

Маклин считался пропавшим без вести. В последний раз его видели 15 мая у его дома. 18 мая полиция получила заявление о его исчезновении, после чего начались поисковые мероприятия.
«Мы с гордостью представляли Стю более десяти лет. Он был уважаемым и почитаемым членом кино- и телесообщества Ванкувера. Его всегда будут помнить за доброту и чувство юмора», — заявил агент актера Джоди Каплан.
Останки актера были найдены и опознаны в том же районе, где он жил. Следствие рассматривает все возможные сценарии, включая криминальную версию его смерти. 22 мая полицейские и служебные собаки обследовали район Брюсвик-Бич рядом с домом Маклина.
