Власти ЛНР опубликовали список с именами погибших и раненых в Старобельске

Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в субботу, 23 мая, обнародовало список с именами 17 погибших, раненых и пропавших без вести в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие колледжа в Старобельске.
— Подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов в Старобельске, а также тех, чье местонахождение пока не установлено, по состоянию на 17:00. В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших, — передает Telegram-канал правительства региона.
Украинские войска нанесли удар по территории общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 учащихся и один работник. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
По словам журналиста Мурада Гадзиева, на трех девушек, которые пытались выбежать из общежития во время ударов украинских войск, обрушилось пять пролетов. В результате они погибли друг рядом с другом. В одной из комнат разрушенного общежития, где жили студентки, остались их личные вещи.
По данным МЧС, в результате атаки ВСУ 18 человек погибли и 60 пострадали. Кроме того, под завалами могут находиться еще три человека.